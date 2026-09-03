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Царьград

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Путин запретил принудительно переводить детей в колледжи

Путин запретил принудительно переводить детей в колледжи

В Москве возникают случаи принудительного перевода школьников в колледжи. Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что "выдавливать" детей из 10-х классов недопустимо, подчеркнув важность подготовки специалистов для экономики.

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