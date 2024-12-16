Что говорит мать Илона Маска об отношениях ее сына с Трампом

Мать самого богатого человека в мире Илона Маска проливает новый свет на отношения своего сына с избранным президентом Дональдом Трампом после того, как он полностью поддержал кандидата от республиканской партии на президентских выборах 2024 года.
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