Помощник руководителя следственного управления провела профилактическую беседу со школьниками

В следственном управлении продолжается работа по профилактике преступности среди несовершеннолетних. Так, помощник руководителя следственного управления Алсу Мансуровна Ахатова провела с учащимися 7 и 8 классов одной из школ Вахитовского района города Казани беседу по вопросам профилактики преступности среди несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)