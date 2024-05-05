Помощник руководителя следственного управления провела профилактическую беседу со школьниками

В следственном управлении продолжается работа по профилактике преступности среди несовершеннолетних. Так, помощник руководителя следственного управления Алсу Мансуровна Ахатова провела с учащимися 7 и 8 классов одной из школ Вахитовского района города Казани беседу по вопросам профилактики преступности среди несовершеннолетних.