В Архангельской области сотрудники полиции задержали злоумышленников, выращивавших в хозяйственной постройке наркосодержащие растения

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области, оперуполномоченными межмуниципального отдела МВД России «Няндомский» при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по подозрению в совершении наркопреступления задержаны 33-летний и 28-летний жители Няндомского района.