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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В НБА существует мнение, что многие команды будут заинтересованы в сливе сезона-24/25 ради высокого пика

В ходе опроса 18 тренерам, скаутам и менеджерам клубов НБА был задан вопрос: «Возрастет ли желание команд опуститься ниже в таблице перед драфтом 2025 года?» Десять человек ответили утвердительно, восемь – отрицательно.

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