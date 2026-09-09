Более 700 млн рублей предложили инвесторы стартапам за первый год «Арены Единорогов»

За первый год шоу Оскара Хартманна «Арена Единорогов» стартапы получили инвестиционные предложения на общую сумму более 700 млн рублей.
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