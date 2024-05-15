Организаторы «Евровидения» пересмотрят правила проведения  конкурса

Конкурс «Евровидение» в этом году стал одним из самых противоречивых в его истории. Победитель «Евровидения» Немо раскритиковал организаторов за то, что он назвал «невероятными двойными стандартами», пишет The Independent.
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