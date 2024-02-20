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После смерти Навального* испугавшаяся тюрьмы Собчак решила завершить свою карьеру

После смерти Навального* испугавшаяся тюрьмы Собчак решила завершить свою карьеру

Интересная жизнь с Vera Star Фото: shared-links.com Скандальная журналистка Ксения Собчак видимо наконец осознав, чем могут закончиться её выходки, сменила риторику и заявила о том, что её жизненные приоритеты изменились: теперь она хочет всего лишь помогать людям нуждающимся в помощи и жить в своем доме, а главное не попасть в тюрьму.

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Комментарии
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Vasily Golov
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17 час.
VG
Vasily Golov
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17 час.
Галина глушкова
Кто сегодня покрывал Нарусову  и Собчак? Терпел, терпел, и обосрался! Жизнь сегодня другая, и дерьмо выплескивается наружу!
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17 час.

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