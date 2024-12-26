РФ ожидает, что Абхазия исполнит обязательства по российским инвестициям, поставки электричества продлятся до конца февраля

Россия приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию, поставки продлятся до конца февраля, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова Россия ожидает, что в Абхазии будут исполнять союзнические обязательства, включая создание условий для российских инвестиций на законодательном уровне.