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ДумаТВ

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Захарова дала совет Японии, желающей возобновить посещение могил на Курилах

Захарова дала совет Японии, желающей возобновить посещение могил на Курилах

Мария Захарова призвала Токио помнить о дипломатии и прекратить создавать проблемы в отношениях с Москвой.

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