Суд оставил штраф 600 тысяч рублей для «Экоцентра» в Шахтах

Шахтинский городской суд подтвердил законность взыскания, наложенного на ООО «Экоцентр» в связи с возгоранием на полигоне ТБО, расположенном вблизи шахты имени Красина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС Лишние строки в к...
- Трампу поставили ...
- Силуанов выступил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым