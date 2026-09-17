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Царьград

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Суд оставил штраф 600 тысяч рублей для «Экоцентра» в Шахтах

Суд оставил штраф 600 тысяч рублей для «Экоцентра» в Шахтах

Шахтинский городской суд подтвердил законность взыскания, наложенного на ООО «Экоцентр» в связи с возгоранием на полигоне ТБО, расположенном вблизи шахты имени Красина.

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