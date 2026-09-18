Дмитрий Чернышенко: Чемпионат высоких технологий – это площадка, где рождаются передовые решения для экономики будущего

18 сентября в Великом Новгороде подвели итоги финала Чемпионата высоких технологий. В нем приняли участие свыше 15 тысяч человек из России и 30 дружественных стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым