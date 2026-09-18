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Дмитрий Чернышенко: Чемпионат высоких технологий – это площадка, где рождаются передовые решения для экономики будущего

Дмитрий Чернышенко: Чемпионат высоких технологий – это площадка, где рождаются передовые решения для экономики будущего

18 сентября в Великом Новгороде подвели итоги финала Чемпионата высоких технологий. В нем приняли участие свыше 15 тысяч человек из России и 30 дружественных стран.

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