Алтайским автомобилистам вынесли 1,9 тыс. постановлений за езду без ремня

С 1 января 2025 года штраф за езду без ремня вырастет до 1,5 тысячи рублей Сотрудники ГАИ с осени 2024 года с помощью камер видеофиксации вынесли уже 1894 постановления водителям об уплате штрафа за непристегнутый ремень.