Посол Берлина в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл в министерство иностранных дел Российской Федерации.
Посол Германии Ламбсдорфф прибыл в МИД России
Комментарии
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Natalia Ivanova
Германия готовится к войне с Россией. И это факт! Вот и задайте вопрос "послу"- это объявлении войны России? Или опять исподтишка нападать будите? При использовании материала просим указывать источник argumenti.ru
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