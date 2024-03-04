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Посол Германии Ламбсдорфф прибыл в МИД России

Посол Германии Ламбсдорфф прибыл в МИД России

Посол Берлина в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл в министерство иностранных дел Российской Федерации.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Германия готовится к войне с Россией. И это факт! Вот и задайте вопрос &quot;послу&quot;- это объявлении войны России? Или опять исподтишка нападать будите? При использовании материала просим указывать источник argumenti.ru
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