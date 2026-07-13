«Астон Вилла» ведет переговоры о трансфере Эступиньяна из «Милана»

Защитник « Милана » Первис Эступиньян может продолжить карьеру в АПЛ . По информации инсайдера Фабрицио Романо , эквадорец в ходит в шорт-лист « Астон Виллы » из трех человек для усиления левого фланга обороны.
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