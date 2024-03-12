«Советские мифы и реальность: правда и вымысел о жизни в СССР»

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Anodtat
Автор перевернул все с ног на голову.
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1 д.
lidatima46 Тимощук
СССР нет, а его наследство до сих помогает потомкам: Как и  советское вооружение используют в СВО Да  было  четыре сорта  колбасы   и они были   натуральные  странно  но  там  было  мясо :)) и так далее   Конечно  не все  было гладко  но   страна  развивалась
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1 д.

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