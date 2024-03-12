Советский Союз был одним из самых влиятельных государств в мировой истории. Он оставил огромное наследие в области науки, культуры и экономики.
«Советские мифы и реальность: правда и вымысел о жизни в СССР»
Комментарии
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Anodtat
Автор перевернул все с ног на голову.
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lidatima46 Тимощук
СССР нет, а его наследство до сих помогает потомкам: Как и советское вооружение используют в СВО Да было четыре сорта колбасы и они были натуральные странно но там было мясо :)) и так далее Конечно не все было гладко но страна развивалась
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1 д.
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