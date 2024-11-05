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Express: во время чистки зубов можно диагностировать рак полости рта

Express: во время чистки зубов можно диагностировать рак полости рта

В Великобритании возросла заболеваемость раком языка, миндалин и десен. Благотворительный Фонд здоровья полости рта перечислил способы диагностировать болезнь во время чистки зубов, сообщило издание Express.

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