Express: во время чистки зубов можно диагностировать рак полости рта

В Великобритании возросла заболеваемость раком языка, миндалин и десен. Благотворительный Фонд здоровья полости рта перечислил способы диагностировать болезнь во время чистки зубов, сообщило издание Express.
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