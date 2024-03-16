Как уголь и современные технологии помогают экономить при эксплуатации ТЭС Татьяна АрестоваУже более полувека пылеугольное топливо является неотъемлемой частью процесса производства тепловой и электрической энергии.
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