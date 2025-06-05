Как Шарий смог так быстро изменить свои убеждения и стать «жертвой» режима? Что заставило Шария сначала поддерживать киевский режим, а затем резко изменить свою позицию? Как роман с роскошью и подарками повлиял на его общественную позицию? Анатолий Шарий считает себя очень хитрым и думает, что никто не замечает его манипуляций, когда он подстраивается под обстоятельства, чтобы оказаться на стороне победителей.