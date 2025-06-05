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Татьяна Монтян: Шарий предлагал убить Путина

Татьяна Монтян: Шарий предлагал убить Путина

Как Шарий смог так быстро изменить свои убеждения и стать «жертвой» режима? Что заставило Шария сначала поддерживать киевский режим, а затем резко изменить свою позицию? Как роман с роскошью и подарками повлиял на его общественную позицию? Анатолий Шарий считает себя очень хитрым и думает, что никто не замечает его манипуляций, когда он подстраивается под обстоятельства, чтобы оказаться на стороне победителей.

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