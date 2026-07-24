Authorities Arrest Fugitive Behind Alleged $547 Million Medicare Fraud Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, A man on the FBI’s Most Wanted Fraudsters list, accused of a scheme to defraud Medicare of $547 million, was arrested by authorities on Monday.
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