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Спички - не игрушка

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«Какая зараза Хмыренку на Хмыря накапала?»: от украинского беженца в ФРГ потребовали продать авто и жить на свои, а не пособие

«Какая зараза Хмыренку на Хмыря накапала?»: от украинского беженца в ФРГ потребовали продать авто и жить на свои, а не пособие

БлокнотРУ Настоящий «крик души» записал беженец из Украины, живущий в Германии. А душа «кричала» из-за того, что жил себе припеваючи, но власти узнали, что у неработающего украинца два автомобиля, тогда как мужчина получает пособие как беженец.

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