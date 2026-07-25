Paramount Skydance продлевает сроки предложения по облигациям Warner Bros. Discovery

Американская медиакорпорация Paramount Skydance Corporation (NASDAQ: PSKY) 24 июля 2026 года официально объявила об очередном продлении крайних сроков в рамках ранее анонсированных тендерных предложений о выкупе за наличный расчет и обменных предложений по долговым ценным бумагам.