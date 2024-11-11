Домашнее песочное печенье с вареньем. Готовим сразу на большую семью: выпечка за 15 минут

Песочное печенье — это не только популярный десерт, но и настоящий символ домашнего уюта и тепла. С нежной, рассыпчатой текстурой и характерным масляным вкусом, оно занимает почетное место в кулинарных традициях многих стран.
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