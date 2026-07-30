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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Попов: «Люди, которые топят за дозаправки, не понимают, что обгонов не было в принципе. 2 процента признали бы гонки 1992-го хорошими»

Комментатор Алексей Попов резко высказался о поклонниках автоспорта, призывающих вернуть дозаправки в «Формулу-1».

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