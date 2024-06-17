В мире растет число ядерных боеголовок в состоянии боеготовности — эксперты

Обновление ядерного арсенала, сопровождающееся ростом числа ядерных боеголовок в состоянии боевой готовности, продолжается в девяти странах, включая США, Россию и Китай, 17 июня сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
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