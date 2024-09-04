РИА Новости: дроны ВСУ атаковали эвакуирующееся население Курской области

Людям пришлось спрятаться в подвале Пенсионерка из села Крупец Курской области рассказала РИА Новости, как она с дочерью и пятью внуками подверглась атаке беспилотников во время попытки выехать из поселка.
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