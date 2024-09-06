Кёвеши советует Антикоррупционной прокуратуре «засучить рукава» и работать даже в отсутствие штаб-квартиры

«Засучите рукава и приступайте к работе», – такое послание направила глава Европейской прокуратуры Лаура Кодруца Кёвеши руководству и представителям Антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова, которые жалуются, что не могут эффективно работать, потому что у них нет комфортабельной штаб-квартиры, что позволило бы привлечь большее количество специалистов.