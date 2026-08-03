«Во все тяжкие пускаются»: Дандыкин назвал тип дронов, атаковавших пляж в Геленджике

Эксперт назвал возможный маршрут дронов, атаковавших пляж под Геленджиком.Военный обозреватель, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал трагедию на пляже в Архипо-Осиповке, предположив, что украинские военные использовали беспилотники дальнего радиуса действия FP-1 или FP-2.
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