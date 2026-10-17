Пособие будет проиндексировано с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а его размер по прежнему будет зависеть от трудового стажа и среднего заработка на предыдущем месте работы Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил о предстоящем увеличении пособия по безработице до почти 17 тысяч рублей к 2027 году, сообщает РИА Новости.