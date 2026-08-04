Ученые предложили сократить численность человечества вдвое к 2200 году для сохранения ресурсов планеты

Группа ученых из университета Флиндерса (Австралия) опубликовала исследование, в котором утверждается, что численность населения Земли к 2200 году следует сократить более чем вдвое, чтобы избежать необратимого истощения ресурсов планеты.
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