FT: Трамп проиграет президентские выборы, а X Маска обанкротится в 2024 году

Журналисты газеты Financial Times опубликовали прогнозы на 2024 год. В этот раз репортеры обсудили шансы Дональда Трампа стать американским президентом, неудачи компании X Илона Маска и финансирование Украины.
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