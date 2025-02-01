Сексуального маньяка из Башкирии осудят за убийство 30-летней давности

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Житель Башкирии, который 30 лет назад убил 17-летнюю девушку при попытке изнасилования, предстанет перед судом, сообщает Следственный комитет РФ по Челябинской области в своем телеграм-канале.
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