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Германия начала всерьез готовиться к войне с Россией

Германия начала всерьез готовиться к войне с Россией

ФРГ в ходе подготовки к военным действиям против России активизировала План операции «Германия». Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о том, что этот документ детально описывает экономические и иные меры в преддверии вероятного конфликта.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Теперь придется германию сделать российской областью.......раз не понимают по-хорошему
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16 час.

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