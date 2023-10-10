Собянин: Сотрудникам предприятий Москвы доступны 123 учебные программы в «МТШ»

С момента запуска проекта в МТШ подготовили около 1, 4 тыс. инженеров В Москве при поддержке властей работает проект, целью которого является подготовка и переподготовка специалистов инновационных предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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