ЮЖНОЕ ТУШИНО
Блог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ЮЖНОЕ ТУШИНО

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Garry
    Какая охуительеная толпа народа в РАБОТАЮЩЕМ цеху.....не протолкнутьсяСобянин рассказал...
  • Aleksandr Valerevich Bogomolov
    А кто будет там работать? Наверно снова мигранты? Так пускай сразу обгородит этот район и при въезде табличку "Мигран...Собянин: Более 6,...
  • Валерий Ворожищев
    Как же эта сука быстро переобулась?Юлия Барановская ...

Собянин: Сотрудникам предприятий Москвы доступны 123 учебные программы в «МТШ»

Собянин: Сотрудникам предприятий Москвы доступны 123 учебные программы в «МТШ»

С момента запуска проекта в МТШ подготовили около 1, 4 тыс. инженеров В Москве при поддержке властей работает проект, целью которого является подготовка и переподготовка специалистов инновационных предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх