Житель Нарьян-Мара расквитался с должником, вонзив в его голову гвоздь

61-летнего жителя Нарьян-Мара подозревают в покушении на убийство.По версии следствия, 17 ноября 2021 года днём подозреваемый поссорился со знакомым из-за невозвращённого долга и несколько раз ударил его гвоздём по голове, после чего сбежал.