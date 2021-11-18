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Житель Нарьян-Мара расквитался с должником, вонзив в его голову гвоздь

Житель Нарьян-Мара расквитался с должником, вонзив в его голову гвоздь

61-летнего жителя Нарьян-Мара подозревают в покушении на убийство.По версии следствия, 17 ноября 2021 года днём подозреваемый поссорился со знакомым из-за невозвращённого долга и несколько раз ударил его гвоздём по голове, после чего сбежал.

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