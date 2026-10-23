В Москве временно изменится схема движения в центре из-за проведения саммита Россия – Африка. Как сообщили в столичной мэрии, 24, 27, 28 и 29 октября временно перекроют движение в центре на ряде улиц и набережных.
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