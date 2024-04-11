ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Для того чтобы власть задумалась о проблеме миграции, понадобился массовый расстрел русских в концертном зале.
"ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМО НА УЛИЦЕ": СМЕРТЕЛЬНАЯ ШАУРМА ВМЕСТО РУССКИХ ПИРОЖКОВ
Комментарии
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Владимир Балаев
Надо по ТВ целые передачи этому посвящать и показывать лица этих людей, а не крутить дерьмовые "Пусть говорят" и прочую ненужную грязь. Нужно очищать наше общество от продажных чиновников и полицаев, от опасных "услуг" в виде всяких "шаурмичных" распространяющих заразу... А мигрантов злоупотребляющих этим, наказывать и после отсидки, отправлять на историческую родину, без права возврата..
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1 час.
Алекс Сэм
Пока не будут надолго сажать ответственных лиц которые ставили подписи под документами въехавших , санитарных книжек , проверки этих заведений ни хрена не изменится
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1 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Колокольцева и всех его подопечных и сослуживцев нужно проверить и наказать по заслугам! Полный беспредел!!!
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1 час.
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