"ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМО НА УЛИЦЕ": СМЕРТЕЛЬНАЯ ШАУРМА ВМЕСТО РУССКИХ ПИРОЖКОВ

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Для того чтобы власть задумалась о проблеме миграции, понадобился массовый расстрел русских в концертном зале.

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Комментарии
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Владимир Балаев
Надо по ТВ целые передачи этому посвящать и показывать лица этих людей, а не крутить дерьмовые &quot;Пусть говорят&quot; и прочую ненужную грязь.  Нужно очищать наше общество от продажных чиновников и полицаев, от опасных &quot;услуг&quot; в виде всяких &quot;шаурмичных&quot; распространяющих заразу... А мигрантов злоупотребляющих этим, наказывать и после отсидки, отправлять на историческую родину, без права возврата..
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1 час.
Алекс Сэм
Пока не будут надолго сажать ответственных лиц которые ставили подписи под документами въехавших , санитарных книжек , проверки этих заведений ни хрена не изменится
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1 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Колокольцева и всех его подопечных и сослуживцев нужно проверить и наказать по заслугам! Полный беспредел!!!
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1 час.

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