"ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМО НА УЛИЦЕ": СМЕРТЕЛЬНАЯ ШАУРМА ВМЕСТО РУССКИХ ПИРОЖКОВ

Владимир Балаев

Надо по ТВ целые передачи этому посвящать и показывать лица этих людей, а не крутить дерьмовые "Пусть говорят" и прочую ненужную грязь. Нужно очищать наше общество от продажных чиновников и полицаев, от опасных "услуг" в виде всяких "шаурмичных" распространяющих заразу... А мигрантов злоупотребляющих этим, наказывать и после отсидки, отправлять на историческую родину, без права возврата..