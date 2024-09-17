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Россия помогла Финляндии весной снизить ущерб от наводнения на востоке страны

Россия помогла Финляндии весной снизить ущерб от наводнения на востоке страны

Руководитель регионального центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии Виса Нииттюниеми рассказал, как Россия помогла Финляндии снизить ущерб от наводнения на востоке страны весной этого года.

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