Суд 17 февраля рассмотрит дело Покровского об отсутствии маркировки иноагента

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 17 февраля рассмотрит протокол в отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом), которого впервые привлекли к административной ответственности по факту отсутствия маркировки иноагента в его публикациях.