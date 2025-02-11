Суд 17 февраля рассмотрит дело Покровского об отсутствии маркировки иноагента

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 17 февраля рассмотрит протокол в отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом), которого впервые привлекли к административной ответственности по факту отсутствия маркировки иноагента в его публикациях.
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