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Белый дом не гарантирует Киеву приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне

Белый дом не гарантирует Киеву приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне

Представитель Белого дома высокого ранга на брифинге в пятницу, 5 июля, заявил, что в итоговом документе саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, пункта о неотвратимости вступления Украины в альянс не будет, но будут «очень сильные формулировки» поддержки, – сообщают СМИ.

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