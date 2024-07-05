Белый дом не гарантирует Киеву приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне

Представитель Белого дома высокого ранга на брифинге в пятницу, 5 июля, заявил, что в итоговом документе саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, пункта о неотвратимости вступления Украины в альянс не будет, но будут «очень сильные формулировки» поддержки, – сообщают СМИ.