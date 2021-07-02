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Рынок ждет итогов саммита ОПЕК+

Рынок ждет итогов саммита ОПЕК+

Рынок ждет итогов саммита ОПЕК+Как ожидалось, цены на нефть Brent преодолели 75 долл./барр. При этом заседание ОПЕК+ завершилось ничем и продлено на сегодня, так как стороны не смогли прийти к консенсусу относительно дальнейших объемов добычи.

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