Рынок ждет итогов саммита ОПЕК+Как ожидалось, цены на нефть Brent преодолели 75 долл./барр. При этом заседание ОПЕК+ завершилось ничем и продлено на сегодня, так как стороны не смогли прийти к консенсусу относительно дальнейших объемов добычи.