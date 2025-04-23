США анонсировали снижение пошлин в отношении Китая

Министр финансов США Скотт Бессент заявил на закрытой встрече инвесторов во вторник, что тарифное противостояние с Китаем не может быть продолжительным для обеих сторон и что двум крупнейшим экономикам мира придется искать пути деэскалации.
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