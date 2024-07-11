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Закон и Порядок

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В Москве понаехавшие за первые шесть месяцев 2024 года совершили 103 преступления против детей

В Москве понаехавшие за первые шесть месяцев 2024 года совершили 103 преступления против детей

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