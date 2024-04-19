Соловьев выразил соболезнования в связи с гибелью Семена Еремина

Председатель "Союза журналистов России" Владимир Соловьев выразил глубокие соболезнования родным и коллегам корреспондента "Известий" Семена Еремина, который погиб в зоне спецоперации при съемках репортажа.
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