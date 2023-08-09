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Толчинский об «Авангарде»: «Спрашивал, почему они никогда не предлагают контракты на 5 лет. Возможно, не задумывались, в КХЛ так не принято»

В межсезонье 28-летний нападающий подписал соглашение со СКА сроком на 5 лет.  «Помню, я спрашивал у «Авангарда», почему они никогда не предлагают контракты на пять лет, ведь так и игроку легче, потому что он понимает, что с этой командой будет бороться за Кубок.

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