Экономист перечислил удачные месяцы для курса рубля в 2022 году

Специально для "Российской газеты" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин назвал причины проседания рубля и рассказал, когда можно ждать ее укрепление:- Геополитические риски, которые начали проявляться в последнее время, сильно подкосили рубль.
Специально для "Российской газеты" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин назвал причины проседания рубля и рассказал, когда можно ждать ее укрепление:- Геополитические риски, которые начали проявляться в последнее время, сильно подкосили рубль.
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