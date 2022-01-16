Российская газета

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Экономист перечислил удачные месяцы для курса рубля в 2022 году

Экономист перечислил удачные месяцы для курса рубля в 2022 году

Специально для "Российской газеты" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин назвал причины проседания рубля и рассказал, когда можно ждать ее укрепление:- Геополитические риски, которые начали проявляться в последнее время, сильно подкосили рубль.

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