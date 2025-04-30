Не прокатило

На улице Байкальской в Иркутске возле парковочной зоны одного из торговых центров 6-летний мальчик, находясь без присмотра взрослых, скатился на самокате с пандуса и врезался в проезжающий автомобиль "Тойота Филдер".
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