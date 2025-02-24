Сотрудниками МВД по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении гранта

Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Ирафскому району Республики Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимой жительницы селения Сурх-Дигора 1992 года рождения, подозреваемой в совершении мошенничества при получении гранта на развитие сельского хозяйства.
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