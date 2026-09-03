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«Вейся, синяя тишь»: яблоневые сады и кружево на холстах Анны Касс

«Вейся, синяя тишь»: яблоневые сады и кружево на холстах Анны Касс

В SISTEMA GALLERY открылась выставка Анны Касс «Вейся, синяя тишь» — пространство, где яблоневые сады, вишни и лебеди возникают из глубины холста словно сквозь туман.

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