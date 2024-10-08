Рассекреченные документы ФСБ вскрывают военные преступления литовских приспешников фашизма в годы Великой Отечественной войны В Литве на советских мемориалах в местах захоронений солдат Красной Армии времён Великой Отечественной войны власти инициировали установку табличек, на которых указано, что надписи на памятниках «не соответствуют исторической действительности».
Из палачей - в «герои»
Комментарии
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Eduard
Нельзя оккупировать или украсть СВОЁ! Это племена прибалтов оккупанты,они в 1918 году Ленина споили,тот им территории отдал нашими царями купленые! Потом Елтцин и дурачек Горбачев тоже Независимость(от сего) дали причем на нашей земле!
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1 д.
Eduard
Как минимум,мы должны треюовать у Прибалтики выкупа всей земли и то что при СССР было построено там!
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1 д.
Eduard
Литовцы,латыщи и эстонцы обычные воры,это не их земля и города.Глаза наконец откройте,они самозванцы.Они и истопию придумывают,как им выгодно!
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1 д.
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