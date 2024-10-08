Из палачей - в «герои»

Eduard Нельзя оккупировать или украсть СВОЁ! Это племена прибалтов оккупанты,они в 1918 году Ленина споили,тот им территории отдал нашими царями купленые! Потом Елтцин и дурачек Горбачев тоже Независимость(от сего) дали причем на нашей земле!

Eduard Как минимум,мы должны треюовать у Прибалтики выкупа всей земли и то что при СССР было построено там!